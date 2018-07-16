İngiltere Başbakanı May'den 'Rusya' uyarısı

İngiltere Başbakanı Theresa May, "Çıkarlarımızı ve değerlerimizi zayıflatma çabalarında ısrar ettiği sürece Rusya ile mücadeleye devam etmemiz gerekiyor." dedi

İngiltere Başbakanı May'den 'Rusya' uyarısı
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MAY, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir  Putin'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenledikleri ortak basın  toplantısı sırasında İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında gündeme  ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Brüksel'de geçen hafta yapılan NATO Zirvesine katıldığını anımsatan  May, toplantıda Rusya ile bu ülkenin oluşturduğu tehditlerin ele alındığını  söyledi.
 
Başbakan, ülkenin batısındaki Salisbury kasabası ve yakınında yaşanan  zehirlenme olaylarına dikkati çekerek bunların, "küresel normlara ve yasalara  yönelik Rusya'nın giderek büyüyen umursamazlığı"na örnek oluşturduğunu savundu.  May, kimyasal zehirlenmelerin ayrıca, "Batı demokrasilerini baltalamak ve dünya  çapındaki çıkarlarımıza zarar vermek için iyi hazırlanmış bir davranış modelinin  bir başka örneği"ni teşkil ettiğini belirtti.
 
Son yıllarda Rusya'nın İran'a silah satışını artırdığını, Suriye  rejiminin kimyasal silah kullanımını perdelediğini ve ekonomik bakımdan zarar  veren siber saldırılar düzenlediğini ve yalan haberler yaydığını öne süren  Theresa May, uzun vadeli hedeflerinin ise Rusya ile yapıcı bir ilişki olması  yönünde devam ettiğini dile getirdi.
 
"Bu nedenle bugünkü Trump-Putin Zirvesinin gerçekleşmesinden dolayı  memnuniyet duyduğunu" ifade eden Başbakan May, "Ancak geçen hafta, Başkan Trump  ile görüştüğümüz üzere, bunu birlikte ve kuvvetli duruşumuzla yapmalıyız. Bu,  Rusya'nın davranışını değiştirmesi konusunda açık ve sarsılmaz olmak anlamına  geliyor. Çıkarlarımızı ve değerlerimizi zayıflatma çabalarında ısrar ettiği  sürece Rusya ile mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Biz de tam olarak bunu  yapacağız." diye konuştu.
 
Brüksel'deki zirvede yayımlanan NATO sonuç bildirisinde, Salisbury  saldırısı kınanırken, İngiltere'nin, saldırıdan büyük olasılıkla Rusya'nın  sorumlu olduğu değerlendirmesi bağlamında NATO'nun İngiltere'yle dayanışma içinde  olduğu aktarılmıştı.
 
İngiltere, adada yaşanan zehirlenmelerde, Rusya tarafından imal  edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili  kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin  Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı  kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.
 
İngiltere'nin Rusya'yı suçlamasıyla başlayan krizde, İngiltere 23 Rus  diplomatı, Rusya da İngiltere'ye cevap olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı  etmişti.

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