İngiltere AB’ye olan borcunu ödesin

FRANSA Meclisi Ekonomi ve Mali İşler Komitesi’nde konuşan Le Marie, İngiltere’nin AB’den ayrılma (Brexit) süreci ile ilgili soruları da yanıtladı. Le Marie, “İngiltere AB’ye borçlarını ödemeli. Bu konu üyelikten çıkış görüşmelerinde müzakereye açık değil. Biz paramızı geri istiyoruz” diye konuştu. Le Marie, İngiltere’nin AB üyeliğiyle ilgili sorumluluklarından doğan borçlarının 100 milyar euro civarında olabileceğini de bildirdi.