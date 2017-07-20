İngilizler AB’den çıkmak istemiyor mu?

İRLANDA Dışişleri Bakanlığı, Brexit referandumunu takip eden bir yıl içinde Birleşik Krallık’tan başvuruda bulunan 100 binden fazla kişiye İrlanda pasaportu verildiğini açıkladı. Bakanlık, bu sayının 2016’da 65 bin olduğu bilgisini verdi. Bakanlık açıklamasına göre son bir yılda Kuzey İrlanda’dan yapılan pasaport başvuruları yüzde 59, İngiltere, Galler ve İskoçya’dan yapılan başvurular yüzde 44 arttı.AB üyesi İrlanda pasaportuna artan talebin İrlanda üzerinden AB vatandaşı kalmaya dönük olduğu belirtiliyor. İrlandalı anne, baba, büyükanne veya büyükbabaya sahip Birleşik Krallık vatandaşları bu ülkenin pasaportunu almak için başvuru imkanına sahip.