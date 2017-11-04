İNGİLİZ turistin Ömer isimli Mısırla kocasıyla buluşmak için Mısır'a gittiği öğrenildi. Plummer'in çantasında bulundurduğu ağrı kesici ilaçların Mısır'da yasak olduğu ve uyuşturucu yapımında kullanıldığı öğrendi.

Daily Mail'e konuşan kadının yakınları, kadının idam cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

İngiliz turiste şok Ölüm cezasıyla karşı karşıya

Daily Mail'e konuşan Plummer'in annesi Roberta Synclair kızının uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına bulunduğunu söyledi. Synclair, "Onları gizlemiyordu bile. Çantasının tam üstünde duruyormuş. Bize kızımın ya 25 yıl hapis cezasıyla ya da idam cezasıyla yargılanacağını söylediler" dedi.