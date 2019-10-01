İngiliz tarihçiden şoke eden sözler! Leonardo da Vinci Türk çıktı
Sanat tarihçisi Simon Hewitt, Rönesans'ın en önemli sanatçılarından İtalyan Leonardo Da Vinci'nin Hazar türkü olabileceğini iddia etti.
RÖNESANS'IN simge ismi olan İtalyan Leonardo da Vinci ile ilgili kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı.Ünlü sanat tarihçisi Simon Hewitt, Leonardo da Vinci'nin atalarının Hazar Türkü olabileceğini öne sürdü. İddia, Hewitt'in 1495 tarihli 'Leonardo da Vinci and the Book of Doom' isimli kitabından yola çıkılarak ortaya atıldı.The Guardin'de yer alan haberde, şu ifadeler yer alıyor: "15. yüzyılda Milano'da kızı saçlı olmak çok nadirdi ama bilinmeyen bir durum da değildi, tuhaf karşılanıyordu.Hewitt, Leonardo'nun, Asya'nın steplerinden Karadeniz'e ve doğu Avrupa'ya dağılan, kızıl saçlı, Türk kökenli Hazarlardan geldiğinden şüpheleniyor.Hewitt'in kitabı, 1495 yılında çizilen ve Almanya'da bulunan bir karikatüre dayanıyor. 'Leonardo da Vinci and the Book of Doom' isimli kitap, İngiltere'de yarın piyasaya çıkacak.
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