İngiliz parlamentosundan flaş 'Brexit' kararı!

İngiliz parlamentosu, hükümetin Brexit anlaşmasının yeniden oylanmasını ve Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini içeren önergesini kabul etti

İngiliz parlamentosundan flaş 'Brexit' kararı!
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HÜKÜMETİN daha önce 2 kez reddedilen Brexit anlaşmasının 20 Mart’tan  önce bir kez daha oylanmasını öngören önergesi, parlamentonun alt kanadı Avam  Kamarasında, 202’ye karşı 412 oyla kabul edildi.
 
Önergeye göre, anlaşmanın parlamentodan geçmesi durumunda Theresa May  hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep edecek.
Hükümetin, talebini AB’ye, 21 Mart’ta yapılacak liderler zirvesinde  bildirmesi öngörülüyor.
 
Avam Kamarası bugünkü oylamada, Brexit’in yeniden referanduma  götürülmesi ve Brexit tarihinin daha uzun süreli ertelenmesini öngören teklifleri  ise reddetti.
 
İki kere reddedildi
 
Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması Avam  Kamarası'nda 15 Ocak’ta ve 12 Mart'ta yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla  reddedilmişti.
 
Parlamento, dün yapılan oylamada da ülkenin AB'den hiçbir koşulda  anlaşmasız ayrılmaması yönündeki teklife destek vermişti. Ancak parlamentodaki  önerge oylamaları yasal bağlayıcılığa sahip bulunmuyor.
 
İngiltere'nin AB'den 29 Mart'ta ayrılma zorunluluğu daha önce  parlamentodan geçen Brexit Yasası'nda yer alıyor.
 
Parlamentonun anlaşmasız ayrılığa karşı ortaya koyduğu iradeyi hayata  geçirmek, May hükümetinin inisiyatifinde bulunuyor.
 
İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e  karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.
 
Ayrılık sürecini 29 Mart 2017'de resmen başlatan İngiltere'nin normal  takvime göre bu 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyor.
 

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