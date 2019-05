İngiliz basını: Başbakan Theresa May yarın istifa edecek

İNGİLİZ basınında yer alan iddialara göre, İngiltere Başbakanı Theresa May'in yarın istifa etmesi bekleniyor. Hemen hemen bütün gazetelerin manşetinde bu sabah Theresa May'in son kabine toplantısı sonrası makam aracının arka koltuğunda gözyaşları içinde otururken çekilmiş fotoğrafları yer aldı. ​The Times gazetesi May'in cuma günü istifa edeceğini, ancak istifa restine karşılık karşı taraftan hiçbir şey alamadığını yazdı. Bulvar gazetelerinden Daily Mirror da 'arka koltuktaki gözyaşları' manşetini attı.

​DÖRDÜNCÜ KEZ OYLANACAK

Başbakan May, Avam Kamarasında daha önce üç kez reddedilen Brexit anlaşmasını haziran başında yeniden milletvekillerinin oyuna sunacağını açıklamıştı. May, haziran ayının ilk haftası yapılacak dördüncü Brexit oylamasından sonra halefinin seçimi için bir takvim belirleme sözü vermişti. Kulislerde May'in kaybetmesi durumunda istifa edebileceği konuşuluyordu. May, anlaşmayı Avam Kamarasından geçirebilmek için aralarında ikinci Brexit referandumunun oylanmasının da bulunduğu bir dizi "taviz" vereceğini açıklamıştı. Theresa May, Brexit çıkmazı ve Muhafazakâr Parti'nin İngiltere'de yapılan yerel seçimlerde kötü sonuçlar alması nedeniyle, bu yaz aylarında görevden ayrılması için giderek büyüyen bir baskı altında bulunuyordu. May geçen yıl sonunda Muhafazakâr Partili milletvekilleri arasında yapılan güvenoylamasını kazanmıştı. Bu durumda parti kurallarına göre gelecek Aralık ayına dek parti liderliği bir daha sorgulanamıyor. Ancak eski Londra Belediye Başkanı ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, May'in görevden ayrılmasının ardından, Muhafazakâr Parti'deki liderlik yarışına gireceğini açıklamıştı.

HÜKÜMETTEN BİR İSTİFA DÜN GELDİ

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Partinin parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından sorumlu bakanı Andrea Leadsom da dün istifa etmişti. Leadsom, istifasına gerekçe olarak, May'in geçtiğimiz gün açıkladığı yeni Brexit anlaşmasının ülkeyi AB referandumunun sonucuna sadık biçimde Birlik'ten ayıramayacağını gösterdi.