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Son Dakika

İnanılmaz vicdansızlık! 'Sandviç' cinayeti

Paris'in dış mahallelerinde bir kafede çalışan bir garson, "yavaş servis yaptığı" gerekçesiyle müşteri tarafından vurularak öldürüldü

DÜNYA 18.08.2019, 14:57 18.08.2019, 15:08 Enes Subaşı
İnanılmaz vicdansızlık! 'Sandviç' cinayeti
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OLAY  Fransa'nın başkentinin doğusundaki Noisy-le-Grand bölgesinde Cuma akşamı yaşandı.
 
Omzundan vurulan 28 yaşındaki garson, olay yerinde hayatnı kaybetti.
 
Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi arıyor.
Kafede çalışanlar müşterinin sandviçinin hazırlanması uzun sürdüğü için sinirlendiğini belirtti.
 
Bölgede yaşayanlar kafenin birkaç ay önce açılan, sakin bir yer olduğunu ancak bölgede son zamanlarda uyuşturucu satışı ve alkol kullanımıyla birlikte suç oranının da arttığını söyledi.

#Paris
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