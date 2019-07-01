İnanılmaz olay! Uçağın iniş takımından evin bahçesine ceset düştü

KAÇAK yolcunun kimliği belirlenmeye çalışılırken, polis uçağın iniş takımı bölmesinde bir çanta, su ve yemek buldu. Bugüne kadar ise 4 Türk vatandaşının da iniş takımlarında yaptıkları yolculuk ölümle sonuçlanmıştı.2013 yılında İstanbul-Londra seferini yapan British Airways uçağının iniş takımlarında, Londra Heathrow Havalimanı’na indikten sonra bir erkek cesedi bulunmuştu. Cesedin 32 yaşındaki grafiker Hikmet Kömür’e ait olduğu ve İngiliz sevgilisini görmek için bu yola başvurduğu ortaya çıkmıştı.