İnanılmaz görüntüler! Kızlarını öpüp intihar saldırısına gönderdiler

İntihar saldırısına gönderilmeden önce ailesiyle vedalaşan kızın bulunduğu video, dünya medyasında yankı buldu.
Görüntülerde, yedi yaşındaki kız çocuğunun yanında sekiz yaşındaki ablası da var. Anne kızlarına sarılıp öperken baba videoya çekiyor ve annenin 7 yaşındaki İslam adlı kızına hoşçakal dediğini anlatıyor.
Kızlarının düşmanları yeneceğini dile getiren babanın ardından anne de küçük kızlarını cihada gönderdiğini söylüyor.
Kısa süre sonra başkent Şam'daki polis noktasına üstündeki bombayla giden küçük kız, kendini havaya uçurdu. Saldırıda üç polis yaralandı.
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