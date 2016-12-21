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İnanılmaz görüntüler! Kızlarını öpüp intihar saldırısına gönderdiler

Suriye'de çekilen videoda anen ve babası tarafından son kez öpülen kız çocuğu, üstündeki bombalarla polis noktasında kendini havaya uçurdu. Kızın ailesiyle vedalaştığı görüntüler büyük ses getirdi

İnanılmaz görüntüler! Kızlarını öpüp intihar saldırısına gönderdiler

Suriye'de çekilen videoda anen ve babası tarafından son kez öpülen kız çocuğu, üstündeki bombalarla polis noktasında kendini havaya uçurdu. Kızın ailesiyle vedalaştığı görüntüler büyük ses getirdi

21 Aralık 2016 Çarşamba 15:52
İnanılmaz görüntüler! Kızlarını öpüp intihar saldırısına gönderdiler
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İNANILMAZ görüntüler, Suriye'nin başkenti Şam'dan. Annesi ve babası tarafından öpülen kız çocuğu, birazdan kendini patlatacak.
İntihar saldırısına gönderilmeden önce ailesiyle vedalaşan kızın bulunduğu video, dünya medyasında yankı buldu.
Görüntülerde, yedi yaşındaki kız çocuğunun yanında sekiz yaşındaki ablası da var. Anne kızlarına sarılıp öperken baba videoya çekiyor ve annenin 7 yaşındaki İslam adlı kızına hoşçakal dediğini anlatıyor. 
Kızlarının düşmanları yeneceğini dile getiren babanın ardından anne de küçük kızlarını cihada gönderdiğini söylüyor.
Kısa süre sonra başkent Şam'daki polis noktasına üstündeki bombayla giden küçük kız, kendini havaya uçurdu. Saldırıda üç polis yaralandı.

 
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