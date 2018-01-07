İlkokullarda İngilizce yasaklandı

İRAN , dini lideri Ayetullah Ali Hamaney‘in erken yaşlarda yabancı dil öğrenmenin kültürel işgale neden olduğuna ilişkin ifadesinin ardından önemli bir karar aldı. Ülkede ilkokullarda İngilizce öğretimi yasaklandı. Konsey Başkanı Mehdi Navid-Adham, “Devlet ve özel okullarda resmi müfredat dahilinde İngilizce öğretilmesi kanunlara ve yönetmeliğe aykırıdır” ifadelerini kullandı.

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