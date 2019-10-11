İlk uzay yürüyüşünü yapan kozmonot hayatını kaybetti

UZAYDA ilk yürüyen insan olarak bilinen Rus Kozmonot Alexei Leonov, 86 yaşında hayatını kaybetti.

1965 yılında uzay aracından çıkarak 12 dakikalık bir uzay yürüyüş yapan Leonov, bu sebeple tarihe geçmişti. Kozmonot, Sovyetler Birliği'nin kahramanı olarak anılıyordu.

Leonov’un cenaze töreni 15 Ekim’de düzenlenecek.