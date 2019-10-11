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İlk uzay yürüyüşünü yapan kozmonot hayatını kaybetti

86 yaşında hayatını kaybeden Leonov'un cenaze töreni 15 Ekim'de gerçekleştirilecek

DÜNYA 11.10.2019, 23:25
İlk uzay yürüyüşünü yapan kozmonot hayatını kaybetti
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UZAYDA ilk yürüyen insan olarak bilinen Rus Kozmonot Alexei Leonov, 86 yaşında hayatını kaybetti.

1965 yılında uzay aracından çıkarak 12 dakikalık bir uzay yürüyüş yapan Leonov, bu sebeple tarihe geçmişti. Kozmonot, Sovyetler Birliği'nin kahramanı olarak anılıyordu.

Leonov’un cenaze töreni 15 Ekim’de düzenlenecek.

#Leonov
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