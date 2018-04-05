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İlk sinema salonuna kavuşuyor!

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığının, ülkede sinema salonlarını işletmesi için bu alanda dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan American Multi-Cinema'ya (AMC) ruhsat verdiği bildirildi.

İlk sinema salonuna kavuşuyor!

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığının, ülkede sinema salonlarını işletmesi için bu alanda dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan American Multi-Cinema'ya (AMC) ruhsat verdiği bildirildi.

05 Nisan 2018 Perşembe 08:16
İlk sinema salonuna kavuşuyor!
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SUUDİ Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre bakanlık,  ülkede sinema salonlarını işletmesi için AMC'ye ruhsat verdi. Bu doğrultuda ilk  sinema salonu 18 Nisan'da başkent Riyad'da hizmete girecek.

Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad bin Salih el-Avad, sinema  salonlarını işletme ruhsatını vermelerinin bu alanda çalışan yatırımcılar için  önemli olduğuna işaret ederek, "Suudi Arabistan büyük bir pazar. Nüfusun çoğu 30  yaş altı ve sevdikleri filmleri ülkelerinde izlemek istiyorlar." dedi.

Suudi Arabistan 2030 Vizyonu'nun hedeflerinden birinin de ekstra  eğlence imkanları oluşturarak hayat kalitesini yükseltmek olduğuna vurgu yapan  Avad, sinema sektörünün açılmasıyla yeni iş imkanlarının oluşacağı ve ülke  ekonomisine katkı sağlanacağını kaydetti.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na bağlı eğlence şirketi de ülkede  açacağı sinema salonlarını işletmek için AMC ile anlaşma yaptığını duyurarak, 5  yıl içinde Suudi Arabistan'ın 15 kentinde 30'a yakın sinema salonunu açmayı ve  2030 yılına kadar ise bu ağı ülkedeki 25 kente yaymayı planladıklarını duyurdu.

Enformasyon ve Kültür Bakanlığından Aralık 2017'de yapılan yazılı  açıklamada, sinema salonlarının açılmasına olanak tanıyan bir karar yayımlandığı  bildirilmiş, 35 yıl aradan sonra ilk sinema salonunun Mart 2018'de açılmasının  beklendiği ifade edilmişti.

Suudi Arabistan Genel Kültür Kurulu ise 20 Mart'ta sosyal medyadan  yaptığı açıklamada, "Suudi Film Konseyi"nin oluşturulduğunu belirterek, söz  konusu konseyin, film sektörüne canlılık getirecek yatırımlar ile yetenekleri  destekleme yönünde çalışmalar yürüteceğini ifade etmişti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım Fonu'nun 24 Ekim  2017'de Riyad'da düzenlediği ve 60 kadar ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı  Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında, ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü  vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanKültür Ve Enformasyon Bakanlığı
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