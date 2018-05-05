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İlk kez bu kadar net çekildi! Rus kozmonot uzaydan ayın batışını yayınladı

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirdiği video çekiminde Rus kozmonot Oleg Artemev Ay'ın batımını ilk kez bu kadar net bir şekilde görüntülemeyi başardı

İlk kez bu kadar net çekildi! Rus kozmonot uzaydan ayın batışını yayınladı

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirdiği video çekiminde Rus kozmonot Oleg Artemev Ay'ın batımını ilk kez bu kadar net bir şekilde görüntülemeyi başardı

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:24
İlk kez bu kadar net çekildi! Rus kozmonot uzaydan ayın batışını yayınladı
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RUS kozmonot Oleg Artemev, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirdiği video çekiminde Ay'ın batımını ilk kez bu kadar net gözler önüne serdi.

DAHA ÖNCE KIBRIS'IN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLAMIŞTI

Dünya'nın ufuk çizgisindeki mavilik içinde yavaş yavaş kaybolan Ay'ın görüntülerini sosyal paylaşım sitesinden yayınlayan Rus Kozmonot, daha önceki bir paylaşımında da Kıbrıs'ın görüntülerine yer vermişti.

"SELAM VERİN" NOTU PAYLAŞTI

Oleg Artemev, Kıbrıs'ın görüntüsünü 'Tanrıça Afrodit'in doğum yeri, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yüksekliğinden. Önce 'Olympus'un yüksekliğinden' yazmak istedim.

'Kıbrıs, tabi ki küçük bir ülke ancak Akdeniz'in üçüncü büyük adası. Şimdi orada takipçilerim olabilir. O zaman gökyüzüne daha sık bakın ve bize selam verin' notu ile paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Uzay İstasyonuOleg Artemev Ay
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