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İlk kez açıldı! Çalışanlar ve müşteriler çıplak

Fransa'nın başkenti Paris'te nudizm felsefesine göre ilk restoran açıldı. Restoranda herkesin kıyafetlerini çıkarması isteniyor

İlk kez açıldı! Çalışanlar ve müşteriler çıplak

Fransa'nın başkenti Paris'te nudizm felsefesine göre ilk restoran açıldı. Restoranda herkesin kıyafetlerini çıkarması isteniyor

05 Kasım 2017 Pazar 10:10
İlk kez açıldı! Çalışanlar ve müşteriler çıplak
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FRANSA'NIN başkenti  Paris'te şehrin ilk nudist restoranı Cuma günü açıldı. Nudizm felsefesi uyarınca restoranda çalışanlar ve müşteriler çıplak olmak zorunda.

İLK MÜŞTERİLER DERNEK ÜYELERİ OLDU

Paris'in ilk nudist restoranı O'naturel, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Perşembe günü " Paris Natürist Derneği" üyelerine özel bir yemek veren restoran Cuma günü ise müşterilerini kabul etmeye başladı. Restoranın işletmecileri Mike ve Stephanie Saada, Le Parisien gazetesine yaptıkları açıklamada, "(dernek) bizi başından beri destekledi ve biz de ilk servisimizi onlar için yapmak istedik" ifadelerini kullandı.

MAHALLELİ RAHATSIZ DEĞİL

Gazeteye konuşan bir mahalleli, "Restoranın açılması beni ya da komşularımı rahatsız etmiyor. Dışarıdan bakıldığında bir şey görülmüyor, sonuçta oranın bir masaj salonu değil lokanta olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

ORTALAMA BEDEL: 26 EURO

Aynı anda 40 kişiye servis verebilen retoranda bir akşam yemeğinin ortalama bedeli 26 euro civarında.

NUDİZM NEDİR?

Nudizm veya Naturizm, kişilerin vücutlarını utanmadan rahatlıkla sosyal olarak çıplak bir şekilde bir arada ve doğa ile bütünleşmiş olarak bulunabilmeleri halidir. Seksüel bir anlam taşımamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
FransaParisNüdizmçıplak
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