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İlişkide kendini kaybetti, eşinin cinsel organını ısırarak kopardı

Tayvanlı kadın, cinsel ilişki esnasında kocasının testisini ısırarak kopardı. Akıl sağlığının yerine olmadığı öğrenilen kadın, "Heyecan dalgasına kapıldım" açıklaması yaptı

İlişkide kendini kaybetti, eşinin cinsel organını ısırarak kopardı

Tayvanlı kadın, cinsel ilişki esnasında kocasının testisini ısırarak kopardı. Akıl sağlığının yerine olmadığı öğrenilen kadın, "Heyecan dalgasına kapıldım" açıklaması yaptı

02 Ocak 2018 Salı 10:08
İlişkide kendini kaybetti, eşinin cinsel organını ısırarak kopardı
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TAYVAN'DA gerçekleşen olayda, bir kadın cinsel ilişki esnasında kontrolünü kaybedip eşinin testislerini yanlışlıkla ısırdı. Ambulans olay yerine geldiğinde adam bir kase içinde testisleri ile bekliyordu.

AKIL HASTALIĞI VAR

Batı Tayvan'ın Taichung kentinde yaşanan olayda ekipler olay yerine vardığında kadının sürekli olarak "Kazara ısırdım" diye tekrarladığı öğrenildi. 51 yaşındaki eşinin testisini ısırarak kopartan kadının akıl hastalığı olduğu öğrenildi.

ELİNDE KOPAN ORGANI İLE BEKLİYORDU

49 yaşındaki Hsieh isimli kadın, 26 Aralık gecesi saat 2 sularında eşinin testisini kopardıktan sonra ambulans çağırdı. Ambulans eve vardığında Wang isimli adam bornozunu giymiş elinde kopan organı ile bekliyordu. Kadın, "Neden yaptın?" sorusuna "Bir heyecan dalgasına kapıldım" diyerek cevap verdi.

TEKİ YERİNE DİKİLEBİLDİ

Bir araba tarmirhanesinde çalışan ve eşi ile uzun yıllardır evli olan adamın 2 çocuğu olduğu ifade edilirken, tek testisinin ameliyat ile yerine dikildiği diğerinin ise enfeksiyon korkusu sebebiyle dikilemediği belirtildi. Doktorlar adamın yerine dikilen organının düzgün bir şekilde çalışıp çalışmayacağını görmek için zaman ihtiyaç olduğunu söyledi.

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