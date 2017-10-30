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Ilımlı İslam'a geçmeye hazırlanan Arabistan'dan bir bomba karar daha

Ilımlı İslam'a geçmeye hazırlanan Suudi Arabistan, önümüzdeki sene itibariyle üç büyük şehirde bulunan üç stadyuma kadınların da girme hakkının tanınacağını açıkladı

Ilımlı İslam'a geçmeye hazırlanan Arabistan'dan bir bomba karar daha

Ilımlı İslam'a geçmeye hazırlanan Suudi Arabistan, önümüzdeki sene itibariyle üç büyük şehirde bulunan üç stadyuma kadınların da girme hakkının tanınacağını açıkladı

30 Ekim 2017 Pazartesi 12:37
Ilımlı İslam'a geçmeye hazırlanan Arabistan'dan bir bomba karar daha
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SUUDİ Arabistan, önümüzdeki sene itibariyle üç büyük şehirde bulunan üç stadyuma kadınların da girme hakkının tanınacağını duyurdu  Riyad, Cidde ve Dammam şehirlerindeki stadyumlarda düzenlenen spor etkinliklerine kadınlar aile olarak giriş yapabilecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde  Suudi Arabistan prensi, ılımlı İslam'a geçeceklerini söylemişti.

Suudi  Arabistan'ın spor idaresi yaptığı açıklamada, gerçekleştirilecek değişiklikler ile 2018 yılı itibariyle kadınların stadyumlara giriş yapabileceğini belirtti. Yapılacak değişiklikler arasında restoran ve kafelerin açılması ile kameraların kurulması yer alıyor.Şimdiye kadar stadyumlar sadece erkeklerin girebildiği alanlardı.

ARABA SÜRMEK YASAKTI

Alınan bu karar son zamanlarda  Suudi Arabistan'da yaşayan kadınlara biraz daha özgürlük tanımak adına atılan son adım oldu. En son olarak  Eylül ayında kadınlara araba sürme hakkı tanınmıştı.

Kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan  Suudi Arabistan'da kadınlar yıllardır bu uygulamayı protesto ediyordu.

VELİAHT PRENS MODERNLEŞMEDEN YANA

Suudi  Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın ülkeyi modernleştirme arzusu bu değişikliklerin arkasında yatıyor. Yakında konserlerin ve sinema gösterimlerinin de tekrar başlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
RiyadSuudi ArabistanDünyaGüncel
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