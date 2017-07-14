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İkiz bebeklerin fotoğrafına 2 saatte 2 milyonu aşkın beğeni

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce 1 ay önce ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. İkizlerinin fotoğrafını ilk paylaşan Beyonce'nın paylaşımı 2 milyon 750 bin beğeni aldı

İkiz bebeklerin fotoğrafına 2 saatte 2 milyonu aşkın beğeni

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce 1 ay önce ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. İkizlerinin fotoğrafını ilk paylaşan Beyonce'nın paylaşımı 2 milyon 750 bin beğeni aldı

14 Temmuz 2017 Cuma 10:41
İkiz bebeklerin fotoğrafına 2 saatte 2 milyonu aşkın beğeni
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ABD'li şarkıcı  Beyonce ve  Jay Z çiftlerinin ikizleri geçen ay dünyaya gelmişti. Dünyaca ünlü şarkıcı, ikiz bebeklerinin fotoğrafını ilk kez yayımladı.

2 MİLYON 750 BİN BEĞENİ ALDI

35 yaşındaki yıldız,  İnstagram paylaşımına, "Bay Carter ve Rumi. bugün birinci ay" notunu yazdı.  Beyonce'nin fotoğrafı 2 milyon 750 bin beğeni aldı.

İşte  Beyonce'nin o paylaşımı:


 

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriİnstagramAmerikaBeyonce
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