İkiz bebeklerin fotoğrafına 2 saatte 2 milyonu aşkın beğeni

ABD'li şarkıcı Beyonce ve Jay Z çiftlerinin ikizleri geçen ay dünyaya gelmişti. Dünyaca ünlü şarkıcı, ikiz bebeklerinin fotoğrafını ilk kez yayımladı.
2 MİLYON 750 BİN BEĞENİ ALDI
35 yaşındaki yıldız, İnstagram paylaşımına, "Bay Carter ve Rumi. bugün birinci ay" notunu yazdı. Beyonce'nin fotoğrafı 2 milyon 750 bin beğeni aldı.
İşte Beyonce'nin o paylaşımı:
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