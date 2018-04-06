İki Yıl Boyunca Köpek Sanıp Beslediği Hayvan Bakın Ne Çıktı

ÇİN'de yaşayan Wang Kayui adlı adam, 2 yıl önce aldığı köpek yavrularının, karınlarını doyurmak için tavukları öldürmeye başladığı fark etti. Köpekleri veterinere götüren Kayui, hayvanların “Asya Siyah Ayısı” olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı...
Çin'in Yunnan bölgesinde yaşayan Wang Kayui isimli adam, iki yıl önce bir Vietnamlı'dan iki köpek yavrusu aldı.
Köpekler büyümeye başladığında bazı farklılıklar gördüyse de, bu durumun köpeklerin cinsinden kaynaklandığını düşündü ve pek ciddiye almadı.
Ancak, köpekler karınlarını doyurmak için tavukları öldürmeye başladığında gerçekten bir gariplik olduğunu düşündü.
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