İki vatandaş şikayet etti, polis köpeği sopayla döverek öldürdü

31 ARALIK öğleden sonra Çin'in Hunan Eyaleti, Changsha kentinde, bir polis memurunun sokaktaki köpeği sopayla döverek öldürmesi büyük tepki çekti. Görüntüleri internette yayınlaması üzerine vatandaşlar, polisten şikayetçi oldu.

2 KİŞİ "SALDIRIYA UĞRADIK" DEYİP ŞİKAYET ETTİ

Bölge polisi, iki vatandaşın bir köpeğin saldırısına uğradığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. 66 ve 23 yaşındaki iki erkek, sokakta Golden Retriever cinsi köpeğin kendilerini ısırdığını söyledi. Bunun üzerine polis eline aldığı uzunca bir sopayla köpeğe defalarca vurarak sokak ortasında kanlar içinde bırakıp hayvanı ölüme terk etti.

POLİS OLAYI SAVUNDU

Yerel polis, memurun vatandaşların yaralanmasını önleme görevini üstlendiğini iddia etti. Çin'in en büyük sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yayınlanan görüntüler büyük tepki çekmesine rağmen polis yetkilileri olayı savunmaya devam etti.

KÖPEK KİMSEYİ ISIRMAMIŞ

Zincirlenmiş köpeğin vatandaşları ısırmadığı ancak geçenlere havladığı öğrenilirken, yaralanan 66 yaşındaki adamın da zincirlenmiş köpeğin havlamasından korkarak yere düştüğü ve bu sırada dizlerini vurup yaraladığı ifade edildi.

ÇEVREDEKİLER SESSİZ KALDI

Polisin köpeği öldürdüğü anlarda çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmemesi de tepki çekti. Polis köpeğin çip veya tasma taşımadığını ve aşıları olmadığını söylerken bu açıklama hayvanın tahta sopa ile sokak ortasında vahşice öldürülmesi ile ilgili tepkileri azaltmaya yetmedi.

VATANDAŞLAR ÖLDÜĞÜ YERE ÇİÇEK BIRAKTI

Changsha Polisi, polis memurunun şehrin evcil köpeklerini kurallara ve düzenlemelere göre kontrol etme görevini yerine getirdiği konusunda ısrarcı. "Köpek sahipleri, vahşi, kuduz vs köpekleri kontrol etmeli ya da öldürmelidir. Ayrıca olayları polis departmanına ve hayvan enfeksiyonu kontrol birimine derhal rapor etmeleri gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Bazı vatandaşlar, köpeğin öldürüldüğü yere çiçek bırakıp mum yakarak ölen hayvanı andı. Goden Retirever cinsi köpekler, insan canlısı ve son derece zararsız bir tür olarak biliniyor.