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İki ülke arasında korkutan gerilim

Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınır hattında dün akşam yaşanan çatışma nedeniyle taraflar birbirini suçladı

DÜNYA 17.09.2019, 19:40
İki ülke arasında korkutan gerilim
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KIRGIZİSTAN Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa çağrılan Tacikistan'ın Bişkek Büyükelçisi Suhrob Olimzoda'ya Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Nuran Niyazaliyev tarafından nota verildi.
Açıklamada, Taciklerin "tartışmalı sınır bölgesinde" uyarıları dikkate almayarak inşaat işlerini sürdürdüğü ve ardından ilk ateşi Tacik askerlerin Kırgız askeri personeline ve sivillere açtığı belirtildi.
 
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı ise karşı tarafı aralarındaki sınır anlaşmalarına uymayarak, sınır hattında inşaat başlatmak ve olayların yaşandığı mevkiye 250-300 askeri yığarak Tacik köylülerine ateş etmekle suçladı.
 
Bu arada Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, bölgeye giderek sınır hattındaki vatandaşlarla görüştü. Saldırı sonucu hasar gören Maksat sınır noktasını ziyaret eden Abılgaziyev, ölen askerin cenazesine katıldı.
 
Bölgede incelemelerde bulunan Abılgaziyev, güvenlik güçleri ile görüşmesinde bölgede gerginliğin azaltılmasına yönelik çabaların sürmesi gerektiğini vurguladı.
 
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada da Abılgaziyev'in Tacik mevkidaşı Kohir Rasulzoda ile Kızıl-Bel Kırgız-Tacik gümrük kapısında görüştüğü aktarıldı.
 
Tacikistan ve Kırgızistan muhafız askerleri arasında dün akşam iki ülke sınırının anlaşma sağlanamayan kısmında çıkan çatışmada 3 Tacik ve 1 Kırgız askeri hayatını kaybetmiş ve iki taraftan sivillerden de yaralananlar olmuştu.

#iki ülke
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