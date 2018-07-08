İki ülke arasında 20 yıl sonra bir ilk!

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Eritre ziyareti sırasında iki ülke arasında yaklaşık 20 yıl sonra yeniden telefon bağlantısı sağlandı

İki ülke arasında 20 yıl sonra bir ilk!
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ETİYOPYA Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Fitsum Arega, sosyal medya  hesabından yaptığı açıklamada, 1998-2000 yıllarındaki savaş sırasında kapanan iki  ülke arasındaki uluslararası görüşmelerin tekrardan açıldığını belirtti.
Arega, "20 yıldan sonra ilk kez bugün iki ülke arasında doğrudan  uluslararası telefon bağlantısı yeniden kuruldu." ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan, Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Gebremeskel, Eritre  Devlet Başkanı Isaias Afwerki ve Başbakan Ahmed'in baş başa görüşmelerinin  başladığını ve heyet şerefine bugün akşam yemeği verileceğini duyurdu.
 
Etiyopya Başbakanı Ahmed, Eritre ile barışın yeniden tesis  edilebilmesi ve iki ülke yakınlaşmasının ileriye taşınması için bugün Asmara'ya  tarihi bir ziyaret başlatmıştı.
 
Etiyopya'nın 1998-2000 yılları arasında iki ülke arasındaki savaş  sonrasında yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının  ardından Eritre Devlet Başkanı Afwerki de Etiyopya'ya heyet göndereceğini  açıklamıştı.
 
Bu çerçevede geçen ay Eritreli üst düzey bir heyet, ilk kez  Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'yı ziyaret etmişti. Yapılan görüşmeler  sonrasında Başbakan Ahmed, Etiyopya Havayollarının yakın zamanda Eritre'nin liman  şehri Massava'ya uçuşlara başlayacağını dile getirmişti.
 
Eritre'nin 1993 yılında Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanması  sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden 1998-2000 yıllarında  yaşanan savaşta on binlerce insan hayatını kaybetmişti.
 
Cezayir'de Aralık 2000'de iki ülke arasında imzalanan anlaşma  sonrasında Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi sonucu  iki ülke arasındaki gerginlik devam etmişti.
 

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