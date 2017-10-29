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İki polis, üzerinde uyuşturucu çıkan kızı kelepçeleyip tecavüz etti!

New York'ta iki narkotik polisi, üzerinde uyuşturucu buldukları kızı kelepçeleyip tecavüz etti. Tecavüz suçlamasını reddeden polisler, kızın isteyerek ilişkiye girdiğini söyledi

İki polis, üzerinde uyuşturucu çıkan kızı kelepçeleyip tecavüz etti!

New York'ta iki narkotik polisi, üzerinde uyuşturucu buldukları kızı kelepçeleyip tecavüz etti. Tecavüz suçlamasını reddeden polisler, kızın isteyerek ilişkiye girdiğini söyledi

29 Ekim 2017 Pazar 06:59
İki polis, üzerinde uyuşturucu çıkan kızı kelepçeleyip tecavüz etti!
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ABD'de yaşanan olay polislerin başını ağrıtacak. Uyuşturucu taşıyan kıza iki polis tecavüz etti.

KIZA CİNSEL İLİŞKİ TEKLİF ETTİLER

New York'ta narkotik polisi olarak görev yapan Eddie Martins ve Richard Hall, 15  Eylül tarihinde üzerinde uyuşturucu buldukları 18 yaşındaki kıza, kendileriyle ilişkiye girmesi halinde kendisini serbest bırakacaklarını söylediler.

TEKLİFİ REDDEDİNCE KELEPÇELEYİP TECAVÜZ ETTİLER

Kız, bu teklifi kabul etmeyince polisler, elleri kelepçeli olan kıza araçlarında tecavüz ettiler.  Polis hakkında tecavüz ve rüşvet suçlamasıyla soruşturma açıldı. İki polis, Pazartesi günü mahkemeye çıkarılacak.

POLİSLERDEN SİLAHLARI ALINDI

İddiaların doğru çıkması halinde iki polisin bunun bedelini ödeyeceğini söyleyen  New York polis şefi James O'Neill, genç kızın tecavüze uğradığını iddia etmesinden sonra iki polisin narkotik şubeden alınıp masa başı işe verildiğini ve silahlarının kendilerinden alındığını söyledi.

"TECAVÜZ YOK, İLİŞKİ KIZIN RIZASIYLA GERÇEKLEŞTİ"

Polisler tarafından tecavüze uğradığını iddia eden kız, arkadaşları ile beraber parkta oturdukları sırada polislerin yanlarına geldiğini ve çantasında uyuşturucu buldukları için ellerini kelepçeleyip araçlarına koyduklarını ve daha sonra kendisine tecavüz ettiklerini söylerken polis memurları suçlamaları kabul etmeyip genç kızın rızasıyla ilişkiye girdiğini söyledi.

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