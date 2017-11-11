İki öğrencisi ile AVM otoparkında cinsel ilişkiye girmişti, tutuklandı

AMERİKA'NIN Ohio eyaletinde iki öğrencisi ile otoparkta ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını Instagram üzerinden öğrencilerine gönderdiği için çalıştığı okuldan atılan 23 yaşındaki kadın öğretmen Madeline Marx'in polis tarafından emniyete götürüldüğü anlar ortaya çıktı.
BİR ÖĞRENCİSİ İLE AVM'DE DİĞERİ İLE OTOPARKTA İLİŞKİYE GİRDİ
Yerel mahkemenin belgelerine göre, öğretmen ilk olarak bir öğrencisi ile bir alışveriş merkezinde ikişkiye girdi. İkinci öğrencisi ile evine yakın bir alışveriş merkezinin otoparkında ilişkiye girdi. Videoda öğretmenin polis aracında emniyete götürüldüğü anlar görülüyor.
SUÇUNU KABUL ETTİ
Dedektifler tarafından ifadesi alınına öğretmen, 16-17 yaşlarında olan iki öğrencisi ile ilişkiye girdiğini ve öğrencilerden bir tanesine Snapchat ve Instagramdan çıplak fotoğraflarını gönderdiğini kabul etti.
TUTUKLANDI
Öğretmen, polis tarafından gözaltına alındıktan üç saat sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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