IKBY, 'Türkiye el koydu' iddiasını yalanladı

KÜRDİSTAN Bölgesel Hükümeti Sözcüsü Safeen Dizayee yaptığı açıklamada bu yöndeki iddiaların 'temelsiz ve sahte' olduğunu duyurdu. Dizayee, söylentilere neden olan finansal aksaklığın bankalar arasında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. Dizayee, 'Türkiye'nin gelirlere el koydu' söylentisine yer olmadığını, aksaklıklarının giderilerek petrol gelirlerinin bankalar arasındaki transferinin tekrar yürürlüğe girdiğini açıkladı. IKBY, Ceyhan limanı üzerinde günde ortalama 600 bin varil petrolü uluslararası petrol pazarına ihraç ediyor. Petrol, IKBY'nin gelirinin yüzde 90'ını oluşturuyor.