IKBY Musul'a giden tüm karayolu bağlantılarını kesti

IRAK ordusunun 16'ncı Tugayı'nda görevli Albay Kazım Hüseyin el-Musavi, IKBY'nin, sabah saatlerinde Peşmerge ve Irak güçleri arasında çıkan çatışmalardan dolayı Erbil, Duhok vilayeti ile Mahmur ilçesinden Musul'a giden üç karayolunu trafiğe kapattığını söyledi.

Musavi, Peşmerge'nin Erbil-Musul karayolu üzerindeki Hazır bölgesinde, Duhok-Musul karayolu üzerindeki Şeyhan ilçesinde ve Musul'un güneyinde yer alan Mahmur ilçesindeki kontrol noktalarında araçların giriş ve çıkışına izin vermediğini kaydetti.

Irak güçleri, Haşdi Şabi ve Peşmerge güçleri arasında Musul vilayetinin kuzeybatısı ve güneyindeki Mahmur ilçesiyle, Kerkük'ün kuzeyindeki Altunköprü kasabasında başlayan çatışmalar şiddetli şekilde devam ediyor.