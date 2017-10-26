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IKBY Musul'a giden tüm karayolu bağlantılarını kesti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Peşmerge ve Irak güçleri arasında çatışmaların çıkması nedeniyle, Musul kent merkezine giden anayolları trafiğe kapattı

IKBY Musul'a giden tüm karayolu bağlantılarını kesti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Peşmerge ve Irak güçleri arasında çatışmaların çıkması nedeniyle, Musul kent merkezine giden anayolları trafiğe kapattı

26 Ekim 2017 Perşembe 14:01
IKBY Musul'a giden tüm karayolu bağlantılarını kesti
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IRAK ordusunun 16'ncı Tugayı'nda görevli Albay Kazım Hüseyin  el-Musavi, IKBY'nin, sabah saatlerinde Peşmerge  ve Irak güçleri arasında çıkan çatışmalardan dolayı Erbil, Duhok vilayeti ile  Mahmur ilçesinden Musul'a giden üç karayolunu trafiğe kapattığını söyledi.
Musavi, Peşmerge'nin Erbil-Musul karayolu üzerindeki Hazır bölgesinde,  Duhok-Musul karayolu üzerindeki Şeyhan ilçesinde ve Musul'un güneyinde yer alan  Mahmur ilçesindeki kontrol noktalarında araçların giriş ve çıkışına izin  vermediğini kaydetti. 
Irak güçleri, Haşdi Şabi ve Peşmerge güçleri arasında Musul  vilayetinin kuzeybatısı ve güneyindeki Mahmur ilçesiyle, Kerkük'ün kuzeyindeki  Altunköprü kasabasında başlayan çatışmalar şiddetli  şekilde devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
MUSAVİPeşmergeIrak Kürt Bölgesel YönetimiIKBY
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