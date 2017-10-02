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IKBY'den "müzakerelere hazırız" açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Iraklı Şiilerin dini mercii Ali es-Sistani'nin çağrısı üzerine Bağdat ile müzakerelere hazır olduklarını açıkladı

IKBY'den "müzakerelere hazırız" açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Iraklı Şiilerin dini mercii Ali es-Sistani'nin çağrısı üzerine Bağdat ile müzakerelere hazır olduklarını açıkladı

02 Ekim 2017 Pazartesi 11:27
IKBY'den "müzakerelere hazırız" açıklaması
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IKBY'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Çoğu Kürdistan  partileri temsilcileri olarak, büyük merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin çağrısını  memnuniyetle karşılıyoruz. Sistani'nin diyaloğa dönülmesi çağrısı başvurduğumuz  yolla örtüşüyor. Diyalog, Bağdat ve Erbil arasında askıya alınan konuların  çözümünde tek yoldur." denildi.
 
Bu girişimin barış, toplumsal güvenliği sağlama ve şiddet ile tehdidi  bertaraf etmede önemli olduğu belirtilerek, "Mercinin girişiminden hareketle Irak  hükümetiyle direkt ve ciddi müzakerelere hazır olduğumuzu duyuruyoruz." ifadesine  yer verildi.
 
Sistani referandum sonrası yayımladığı mesajında, "Ülkenin bölünmesine  yönelik girişimler ve kuzeyinin koparılmasından üzüntü duyuyoruz. Krizin çözümü  için herkes anayasaya geri dönsün ve Federal Mahkeme'nin kararına uysun"  ifadelerini kullanmıştı.
 
Irak merkezi yönetimi de bu sabah yaptığı açıkklamayla, IKBY'den  Bağdat ile diyaloğa geçebilmesi için referandum sonuçlarını iptal etmesini  istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Irak Kürt Bölgesel YönetimiIKBYAli Es-Sistani
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