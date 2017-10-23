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IKBY'de parlamento seçimleri ertelendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 1 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri ertelendi

IKBY'de parlamento seçimleri ertelendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 1 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri ertelendi

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:21
IKBY'de parlamento seçimleri ertelendi
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IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 1 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri ertelendi. 

Karara gerekçe olarak siyasi partilerin yeterli sayıda adaya ulaşamaması gösterildi.

Seçim komisyonu başkanı tarafındna yapılan açıklamaya göre siyasi partileryeterli sayıda aday gösteremediği için 1 Kasım'da yapılmaıs planlanan seçimler ertelendi.

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Irak Kürt Bölgesel YönetimiParlamentoSiyasi Parti
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