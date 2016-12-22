İğrenç bir düğün geleneği! Nedimeye toplu taciz

22 Aralık 2016 Perşembe 11:15
OLDUKÇA rahatsızlık verici görüntüler bir kez daha Çin’den geldi. Bir düğünde erkek davetlilerin epey eğlendiği görülüyor. Kahkahalar içinde kalabalık bir grup erkek genç kadını aralarına alıp elleriyle taciz ediyor. Yerde uzanan kadının üstündekileri çıkarmaya çalışan adamlar kadının vücudunun her köşesine dokunuyor. Gelenekten çok toplu cinsel taciz gibi görünen olayda nedimeye adeta saldıran adamlar elbisenin içine ellerini sokup kadının göğüslerine de dokunuyorlar. Tüm bunların yaşanamsına kims eses çıkarmıyor. Hatta düğünden bir başka misafirde olan biteni cep telefonuyla kayda alıyor. 12 Aralık’ta kaydedildiği bildirilen korkunç görüntüler internete yüklendiğinden beri 1.7 milyondan fazla kez görüntülendi.
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