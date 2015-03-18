İdrar içinde yolculuk

18 Mart 2015 Çarşamba 12:01
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den Londra'ya uçan Jet Havayolları'na ait bir uçak havadayken, iki tuvaletin klozetleri tıkandı. Uçaktaki yolcular tam 6 saat boyunca koridorda oluşan idrar birikintileri ile yolculuk yapmak zorunda kaldı. Independent'ın haberine göre, 15 Şubat'ta 8 saatlik Delhi-Londra seferini yapmak üzere havalanan uçağın kabininden kalkıştan iki saat sonra kötü kokular yükselmeye başladı. Bir süre sonra koridorla koltuk aralarının sıvıyla kaplanması üzerine tuvaleti kontrol eden hostes, klozetin taştığını görünce yerlere gazete kağıtları sererek oluşan gölcükleri engellemeye çalıştı. Ancak kısa bir süre sonra ikinci bir tuvaletin klozetinin de tıkanması üzerine gazete kağıtları yetersiz kaldı. Uçakta bulunan kırktan fazla yolcu ve mürettebat tam altı saat boyunca koridorda ve koltuk aralarında biriken idrarlar arasında ve ayaklarını yerden uzak tutmaya çalışarak yolculuk yapmak zorunda kaldı. Olayın görgü tanıklarından Amrita Jaurre, tam altı saat havlu ve giyeceklerle burunlarını kapatarak uçtuklarını söyledi. Olayı doğrulayan Mumbai merkezli Jet Havayolları, yolculara tazminat olarak uçuş kredisi teklif edildiğini duyurdu.
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Son Güncelleme: 18.03.2015 11:05