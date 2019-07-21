İdlib'deki saldırıda ölü sayısı 17'e yükseldi

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırılarda 3'ü çocuk 17sivil hayatını kaybetti, en az 10 sivil yaralandı

İdlib'deki saldırıda ölü sayısı 17'e yükseldi
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REJİM ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Han Şeyhun, Serakib ve  Kefrenbil ilçeleri, Keferruma beldesi, Maarşurin, Cibala, Martemater, Hiş, Urim  El Cuz, Ureynibe ve Sutuh Ed Deyr köylerine, Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita  ve Morik ilçeleri ile Tel Meleh, Cubbeyn, Havice ve Sırmaniye köylerine hava  saldırısı düzenledi.
Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, aralarında  3'ü çocuk, Cibala'da 1, Keferruma beldesinde 4, Urim El Cuz köyünde 12 olmak  üzere 17 sivil  hayatını kaybetti. Serakib ilçesinde de en az 10 sivil yaralandı.
 
Söz konusu bölgelere yoğun hava saldırıları sürerken, ölü sayısının  artmasından endişe ediliyor.
 
Askeri muhaliflere ait uçak gözlem evi de Han Şeyhun, Serakib, Kefer  Zita, Kefrenbil ilçeleri ile Hiş köylerine yapılan saldırıların Rusya'ya ait  savaş uçaklarınca düzenlendiğini bildirdi.
 
Rus savaş uçaklarının öğle saatlerindeki saldırısında, Suriye Sivil  Savunmasının basın çalışmalarını yürüten ve AA için de serbest habercilik yapan  Enes Diyab hayatını kaybetmişti.
 
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum
 
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu  yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona  ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib,  rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
 
Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında,  İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin  ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine, Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.
 
Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de  imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti  Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci  toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.
 
Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib  mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek  gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.
 
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib  Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda  157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
 

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