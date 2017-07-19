İdlib'de muhalifler birbiriyle çatışıyor

İDLİB'TEKİ AA muhabirinin bildirdiğine göre, Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam'a bağlı bazı gruplar arasında dün akşam saatlerinde çatışma çıktı.İki taraftan da ölenler olduğu belirtilen çatışmalar, İdlib, Hama ve batı Halep'in kırsal bölgelerinde sürüyor.