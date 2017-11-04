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İç çamaşırıma pire girdi deyip canlı yayında eteğini kaldırdı

Romanya'da yarışma sunucusu İIIinca Vandici canlı yayında iç çamaşırına pire girdiğini söyleyip eteğini kaldırdı. Bu sırada güzel sunucunun iç çamaşırı gözüktü

İç çamaşırıma pire girdi deyip canlı yayında eteğini kaldırdı

Romanya'da yarışma sunucusu İIIinca Vandici canlı yayında iç çamaşırına pire girdiğini söyleyip eteğini kaldırdı. Bu sırada güzel sunucunun iç çamaşırı gözüktü

04 Kasım 2017 Cumartesi 08:52
İç çamaşırıma pire girdi deyip canlı yayında eteğini kaldırdı
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ROMANYA'DA yarışma sunan İIIinca Vandici isimli kadın sunucu canlı yayında iç çamaşırına pire girdiğini sanıp çığlık atmaya başladı.

ERKEK YARIŞMACI YARDIMINA KOŞTU

Pireyi çıkarmak için eteğini kaldıran güzel sunucunun iç çamaşırı göründü.

Bu sırada erkek yarışmacılardan biri koşarak Vandici'nin yardımına koştu.

Kısa süre içerisinde sunucunun iç çamaşırında pire olmadığı anlaşıldı.

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RomanyaCinsellikDünya
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