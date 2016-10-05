İbadi haddini fazlasıyla aştı!

HAYDAR El İbadi, "Türk tarafından pek çok kez Irak'ın işlerine karışmamalarını istedik. Türklerin macerasının bölgesel bir savaşa dönüşmesinden korkuyorum" dedi.

Irak Devlet Televizyonu'nda yayımlanan açıklamasında, "Türk liderlerinin tutumları kabul edilemez" ifadesini kullanan El İbadi, Türk ordusuyla karşı karşıya gelmek istemediklerini söyledi.

Dün akşam Irak Meclisi Türkiye'nin Musul'a bağlı Başika'daki askeri varlığını kabul etmediğini açıklayan ve Türk askerlerini "işgalci güçler" olarak nitelendiren bir açıklama yapmış, Dışişleri Bakanlığı Irak Meclisi'ni kınamıştı.



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