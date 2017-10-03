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İbadi'den referandum açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni Kerkük’e askeri yığınak yapmasından dolayı uyararak, diyalog için referandumun iptal edilmesini istedi

İbadi'den referandum açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni Kerkük’e askeri yığınak yapmasından dolayı uyararak, diyalog için referandumun iptal edilmesini istedi

03 Ekim 2017 Salı 20:51
İbadi'den referandum açıklaması
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İBADİ, Bağdat’taki hükümet sarayında yaptığı basın toplantısında,  "IKBY’yi Kerkük’e askeri yığınak yapmaması konusunda uyarıyorum. Bu tehlikeli bir  durumdur." dedi. 
 
IKBY’nin tartışmalı bölgelerde emrivaki yapmasının kabul edilemez  olduğunu ifade eden İbadi, "Bu bölgelerdeki yönetimin federal idarenin  liderliğine ortak olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.
 
"IKBY ile müzakerede kaynağımız anayasadır." diyen İbadi, "Diyaloğun  şartı anayasaya bağlı kalmak ve referandumu iptal etmektir." değerlendirmesinde  bulundu. 
 
İbadi, Bağdat'tan IKBY'ye insani uçak seferlerinin sürdüğünü kaydetti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Irak Başbakanı Haydar El-İbadiIrak Kürt Bölgesel Yönetimi
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