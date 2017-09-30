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İbadi'den 'memur maaşı' açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin petrol gelirlerinin kontrol edilmesi halinde memur maaşlarının düzenli ödeneceğini belirtti

İbadi'den 'memur maaşı' açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin petrol gelirlerinin kontrol edilmesi halinde memur maaşlarının düzenli ödeneceğini belirtti

30 Eylül 2017 Cumartesi 19:35
İbadi'den 'memur maaşı' açıklaması
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IRAK Başbakanı Haydar el-İbadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Iraklılar gibi Kürt vatandaşlarımızı koruyup, herhangi bir saldırıya maruz kalmalarına izin vermeyeceğiz. Sizler (Kürtler) Irak'ın 1'nci sınıf vatandaşınız." ifadelerini kullandı. 

Irak'taki Kürtlere bir zarar gelmesine müsade etmeyeceklerini belirten İbadi, şunları kaydetti: 

"Bir lokma ekmeği de birlikte paylaşacağız. Irak federal hükümeti (IKBY) petrol gelirlerini kontrol etmesi halinde, (IKBY'deki) tüm memurların maaşını kesintisiz bir şekilde ödeyecek ve bu vesile ile yolsuzluğun da önüne geçilecek." 

Irak merkezi hükümeti, Ocak 2014'ten bu yana IKBY'nin bağımsız bir şekilde petrol ihraç etmesinden dolayı bütçe payını ve memur maaşlarını göndermiyor. 

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IrakHaydar El-İbadiIrak Kürt Bölgesel YönetimiMemur Maaşı
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