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İbadi'den Kuzey Irak talimatı

Irak Başbakanı İbadi, Kuzey Irak'taki operasyonlara 24 saat ara verilmesi talimatını verdi

İbadi'den Kuzey Irak talimatı

Irak Başbakanı İbadi, Kuzey Irak'taki operasyonlara 24 saat ara verilmesi talimatını verdi

27 Ekim 2017 Cuma 18:57
İbadi'den Kuzey Irak talimatı
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IRAK Başbakanı Haydar el-İbadi, merkezi yönetim güçlerinin tartışmalı bölgelerdeki ilerleyişinin 1 gün durdurulması kararı verdi.  Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasında, "Başbakan İbadi, federal güçlerle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güçleri arasındaki ortak teknik ekibin, Irak federal güçlerini tüm tartışmalı bölgeler, Fişhabur ve uluslararası sınırlara acilen ve tek bir ülkenin insanları arasında hiçbir çatışma yaşanmadan ve kan akmadan yerleştirmesini sağlaması için askeri güçlerinin ilerleyişini 24 saatliğine durdurma kararı aldı." denildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Irakİbadi
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