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İbadi'den kritik Sincar açıklaması: İzin vermeyiz

Irak Başbakanı İbadi yaptığı açıklamada, "Orada (Sincar'da) ülke bayrağımız dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına ve Irak güçleri dışında kimsenin silah taşımasına izin vermeyiz. Kimsenin de topraklarımızı kullanarak komşu ülkelere saldırıda bulunmasına anayasamız gereği müsamaha göstermeyiz" dedi

İbadi'den kritik Sincar açıklaması: İzin vermeyiz

Irak Başbakanı İbadi yaptığı açıklamada, "Orada (Sincar'da) ülke bayrağımız dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına ve Irak güçleri dışında kimsenin silah taşımasına izin vermeyiz. Kimsenin de topraklarımızı kullanarak komşu ülkelere saldırıda bulunmasına anayasamız gereği müsamaha göstermeyiz" dedi

27 Mart 2018 Salı 21:24
İbadi'den kritik Sincar açıklaması: İzin vermeyiz
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IRAK Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'a bağlı Sincar  ilçesine güvenliğin sağlanması için takviye askeri güç gönderdiklerini ve ilçede  ülke bayrağı dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına izin vermeyeceklerini  söyledi. 
İbadi, Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, terör  örgütü PKK'nın çekildiği duyurulan Sincar'da güvenliği sağladıklarını ve bunun  için Suriye sınırına kadar takviye askeri güç gönderdiklerini ifade etti.
 
İbadi, "Orada (Sincar'da) ülke bayrağımız dışında hiçbir yabancı  bayrağın asılmasına ve Irak güçleri dışında kimsenin silah taşımasına izin  vermeyiz. Kimsenin de topraklarımızı kullanarak komşu ülkelere saldırıda  bulunmasına anayasamız gereği müsamaha göstermeyiz." şeklinde konuştu.
 
Başbakan Binalı Yıldırım ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de  değinen İbadi, "Türkiye Başbakanı, Irak'ın sınır ve egemenliğine saygı  duyduklarını ifade etti." dedi.
 
Irak'ta yabancı güç bulunmasına ilişkin soru üzerine İbadi, "Karada  hiç bir yabancı askeri güç bulunmuyor. Irak'ta bulunan yabancı askeri üslerin  denetimi de bizim güvenlik güçlerimizin elinde bulunuyor. Güçlerimizin eğitimi ve  lojistik destek için yabancı güçlere ihtiyacımız sürüyor." değerlendirmesinde  bulundu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Irak Başbakanı İbadiSincar
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