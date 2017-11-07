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İbadi'den flaş açıklama: İzin vermeyeceğiz

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Peşmerge'ye saldırılması yönünde talimat vermediğini ancak, federal güçlere saldırması halinde, "Peşmerge'nin kendisine ülkede güvenli yer bulamayacağı" yönünde uyarıda bulundu

İbadi'den flaş açıklama: İzin vermeyeceğiz

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Peşmerge'ye saldırılması yönünde talimat vermediğini ancak, federal güçlere saldırması halinde, "Peşmerge'nin kendisine ülkede güvenli yer bulamayacağı" yönünde uyarıda bulundu

07 Kasım 2017 Salı 21:06
İbadi'den flaş açıklama: İzin vermeyeceğiz
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İBADİ, Bağdat'taki hükümet sarayında haftalık basın toplantısı  düzenledi. Irak Federal Mahkemesi'nin referandum ve bağımsızlıkla ilgili  kararlarının tüm ülke için geçerli ve mutlak karar olduğunu belirten İbadi,  "Federal yönetim otoritesini tartışmalı bölgelerde hayata geçirmeye devam  ediyoruz. Herhangi bir ayrılık çabasına izin vermeyeceğiz." dedi.
Irak Başbakanı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) memur  maaşlarının merkezi yönetim tarafından ödenmesi için gerekli araştırmaları  yaptıklarını dile getirerek, memur ve Peşmerge sayılarında sağlıklı olmayan  verilerin bulunduğunu ve bunları gözden geçireceklerini söyledi.
 
İbadi, "IKBY memur maaşlarını Kerkük'ten Ceyhan'a petrol sevkiyatına  başladığımızda vereceğiz ve bu konuda kararlıyız." diye konuştu.
 
IKBY'nin ekim ayında petrol ihracatı yaptığı ve Bağdat'a gelirleri  teslim etmediğini kaydeden İbadi, "IKBY'deki vatandaşların yakıttan yararlanması  için oradaki rafinerilere petrol akışını durdurmadık." ifadesini kullandı.
 
"Peşmerge saldırırsa Irak'ta güvenli yer bulamaz"
 
Terör örgütü DEAŞ'la mücadele eden uluslararası koalisyon güçlerinin,  sınırları ve bazı tartışmalı bölgeleri Bağdat'a bağlı güçler ve Peşmerge ile  birlikte kontrol edeceği iddialarına ilişkin İbadi, "Uluslararası koalisyonun,  Irak güçlerine eğitim, lojistik ve hava desteği dışında herhangi bir siyasi  misyonu söz konusu değil. Terörle mücadelemize destek sunuyorlar bu da yakında  sona erecek çünkü terörü bitirmek üzereyiz. " dedi.
 
İbadi Peşmerge konusunda ise şunları kaydetti:
 
"IKBY, bazen kaba kuvvet bazen de boşluktan yararlanarak tartışmalı  bölgelerde hakimiyet sağladı. Biz, anayasayı uygulayarak, federal güçlerin  buralara yerleşmesini istiyoruz. Sınır şeridi ve az sayıda bazı bölgeler hariç  diğer yerlerde kontrol federal güçlerde. Peşmerge değil, onların içerisinde  bulunan bazı partilere bağlı silahlı gruplar federal güçlere saldırıda bulundu.  IKBY Başbakanı'nın Peşmerge'yi kontrol etme yetkisinin olması lazım. Ancak  kontrol edemiyor. Federal güçlere Peşmerge ile karşı karşıya gelip çatışmama  talimatı verdiğimiz gibi Peşmerge'yi de federal güçlere saldırmaması konusunda  uyarıyorum. Peşmerge federal güçlere saldırırsa kendisine Irak'ta güvenli yer  bulamaz."
 
Başbakan İbadi, 2003 ve özellikle 2014 DEAŞ saldırıları sonrası  kontrol ettiği Kerkük petrollerinden elde ettiği gelirlerin hesabını da IKBY  yönetimindekilerden soracaklarını dile getirdi.
 
"Suriye toprakları dahil"
 
Irak güçlerinin terör örgütü DEAŞ'la mücadelesinde son aşamaya  gelindiği ve örgütün yakında bitirileceğini ifade eden İbadi, "Güvenlik güçlerine  Suriye toprakları da dahil herhangi bir terör saldırısına karşılıkta bulunma  talimatı verdik." ifadesini kullandı.
 
İbadi, ABD'de yaşanan son terör saldırılarına da değinerek, tüm dünya  ve Avrupa'nın terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu sözlerine ekledi.
 

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İbadiIrak Başbakanı Haydar El-İbadiPeşmerge
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