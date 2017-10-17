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İbadi'den flaş açıklama: En başta uyardım!

Irak Başbakanı İbadi, "IKBY yetkililerini referandumun en başta Kürtlerin çıkarına zarar vereceği yönünde uyardım. Referandum artık bitti ve mazide kaldı. Irak bayrağı tüm Iraklılarındır. Ülkenin her yerinde asılması gerekir" dedi

İbadi'den flaş açıklama: En başta uyardım!

Irak Başbakanı İbadi, "IKBY yetkililerini referandumun en başta Kürtlerin çıkarına zarar vereceği yönünde uyardım. Referandum artık bitti ve mazide kaldı. Irak bayrağı tüm Iraklılarındır. Ülkenin her yerinde asılması gerekir" dedi

17 Ekim 2017 Salı 19:44
İbadi'den flaş açıklama: En başta uyardım!
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IRAK Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak bayrağının ülkenin  her yerinde asılması gerektiğini belirterek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)  referandumunun da mazide kaldığını belirtti. 
 
Başbakan İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında yaptığı basın  toplantısında, "IKBY yetkililerini referandumun en başta Kürtlerin çıkarına zarar  vereceği yönünde uyardım. Referandum artık bitti ve mazide kaldı. Irak bayrağı  tüm Iraklılarındır. Ülkenin her yerinde asılması gerekir." dedi.
 
 "Ülkede hiçbir iç savaşa girmeyeceğim" diyen İbadi, "Daha önce de  duyurduğum gibi federal yönetim otoritesinin tüm ülkede uygulanması sözüme hala  bağlıyım." ifadesini kullandı.
 
Başbakan İbadi, "Kerküklü vatandaşlara zarar verilmemesi uyarısı  yapıyorum ve bayrak yakma olayları kötü niyetli girişimlerdir." diyerek, Kerkük  ve tartışmalı bölgelerde provokatif eylemlerin yapılmaması için uyarıda bulundu.
 
Irak Başbakanı ayrıca, Kerkük'e yönelik operasyon sırasında  Peşmerge'nin çatışmadan geri çekilmesinin arkasında "IKBY'de üç ayrı federal  yönetimin kurulması" şartı olduğu yönündeki iddiaların ise gerçek dışı olduğunu  bildirdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
İbadi
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