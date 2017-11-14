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İbadi'den flaş açıklama! Ele geçireceğiz

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) elindeki sınır kapıları konusunda sonuna kadar beklemeyeceklerini ve bunların kontrolünü ele geçireceklerini belirtti

İbadi'den flaş açıklama! Ele geçireceğiz

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) elindeki sınır kapıları konusunda sonuna kadar beklemeyeceklerini ve bunların kontrolünü ele geçireceklerini belirtti

14 Kasım 2017 Salı 20:30
İbadi'den flaş açıklama! Ele geçireceğiz
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BAŞBAKAN İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında haftalık basın  toplantısı düzenledi.
 
IKBY denetiminde bulunan sınır kapılarının kontrolünün merkezi  yönetime geçmesi için sonuna kadar beklemeyeceklerini ifade eden İbadi, "IKBY  merkezi yönetimle varılan anlaşmadan geri çekildi. Bu yüzden sınır kontrolleri  konusunda tahmin edemeyecekleri adımlar atacağız." diye konuştu.
IKBY halihazırda Habur ve Fişhabur sınır kapılarının kontrolünü elinde  tutuyor.
 
"Memur maaşlarını ödemeye kararlıyız"
 
Irak Başbakanı, IKBY'deki memurların maaşlarıyla ilgili de ödeme  konusunda ciddi olduklarını aktararak, ülkedeki ekonomik durgunluğu hatırlattı.
 
İbadi, kalkınmanın önündeki engelin petrol fiyatlarında yaşanan düşüş  olduğuna dikkati çekti. Irak Başbakanı "Merkezi yönetim olarak IKBY'deki  memurların maaşlarını ödemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.
 
Terör örgütü DEAŞ'la mücadele konusuna da değinen İbadi, Irak  güçlerinin Enbar'ın batısındaki Cezire bölgesini kurtarmaya hazırlandığını  söyledi. Başbakan İbadi, "Bunlar, devletin 2003 sonrası hiçbir şekilde gitmediği  yerlerdir." dedi.
 
Ülkedeki yolsuzluklarla ilgili ise İbadi, reform çabasını  sürdüreceklerini vurgulayarak, "Hiçbir reform hareketi, yolsuzlukla mücadele  edilmeden başarıya ulaşmaz." görüşünü dile getirdi.
 

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İbadi
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