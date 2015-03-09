Hz. Muhammed karikatürleri okul kitaplarına girsin önerisi

DANİMARKA Öğretmenler Birliği tepki çeken Hazreti Muhammed karikatürlerinin er ya da geç müfredata girmesi gerektiğini ileri sürdü. Karikatürlerin tarih veya din derslerinde kullanılabileceği belirtiliyor. Öneriye bazı siyasi partiler de destek verdi. Hazreti Muhammed karikatürlerini ilk olarak 2005'te bir Danimarka gazetesi basmıştı. Bu olayın ardından birçok ülkede Müslümanlar protesto gösterileri düzenlemişti. Geçen şubatta da başkent Kopenhag'da karikatürleri çizen kişinin katıldığı bir toplantıya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirmişti. Danimarka'da bazı okullarda yaşanan bu tartışmalarla ilgili dersler işleniyor. Ama karikatürler derslerde kullanılmıyor.



