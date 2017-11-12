Hz. Muhammed'e küfür edildi, 20 bin kişi köyü ateşe verdi

BANGLADEŞ, Thakurbari köyünde bir Facebook postu, felaket ile sonuçlandı.
KÖYÜ ATEŞE VERDİLER
Köyde yaşayan bir kişinin sosyal medyada Hz. Muhammed'e küfür ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Öfkeli kalabalık köye doğru yürüyüşe geçti. Yaklaşık 20 bin kişiye ulaşan sayıları ile Hindu köyüne ulaşan kalabalık, burayı ateşe verdi.
1 ÖLÜ, 5 YARALI
Cuma günü gerçekleşen olayda, ülkenin Rangpur Sadar bölgesindeki Thakurbari köyünde 20 bin Müslümanın saldırısı sonrası bir kişi öldü ve en az beş kişi de ağır yaralandı.
OTOYOLU TRAFİĞE KAPATTILAR
Güvenlik güçlerinin olay yerine varmasıyla göstericiler ve polisi arasında çatışmalar çıktı. Hamidul İslam adındaki bir genç polis kurşunuyla can verdi.
Kızgın kalabalık daha sonra Rangpur-Dinajpur otoyolunu 4 saat süreyle trafiğe kapattı. Olayın yerel hakimler tarafından araştırıldığı öğrenildi.
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