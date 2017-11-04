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Husiler ve Salih yanlıları çatıştı! 40 ölü

Yemen'in güneyindeki Taiz kentinde son 24 saat içinde yaşanan çatışmalarda Husiler ve devrik cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarından yaklaşık 40 kişinin öldüğü, hükümete bağlı ordu güçlerinden ise 7 askerin yaralandığı belirtildi

Husiler ve Salih yanlıları çatıştı! 40 ölü

Yemen'in güneyindeki Taiz kentinde son 24 saat içinde yaşanan çatışmalarda Husiler ve devrik cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarından yaklaşık 40 kişinin öldüğü, hükümete bağlı ordu güçlerinden ise 7 askerin yaralandığı belirtildi

04 Kasım 2017 Cumartesi 13:25
Husiler ve Salih yanlıları çatıştı! 40 ölü
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TAİZ'DEKİ Ordu Komutanlığı Sözcü Yardımcısı Albay Abdulbasit el-Bahr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Husiler ve Salih yanlılarının son 24 saat içinde Taiz'in çeşitli bölgelerinde orduya ait mevzilere saldırılar düzenlediğini, ordu güçlerinin de bu saldırılara karşılık verdiğini" belirtti.
Husiler ile Salih yanlılarının, idari olarak Lahic'e bağlı olan Taiz'e sınır konumdaki El-Mukatara ilçesindeki askeri mevzilere de saldırdığını aktaran Bahr, Taiz'in tek ana girişini kapatmakta başarılı olamayan Husilerin son saldırılarla iki kent arasındaki yolu kapatmak ve Aden'e giden bağlantıyı kesmek istediğini ifade etti.

Bahr, söz konusu saldırı ve ardından çıkan çatışmalarda Husiler ve Salih yanlılarından yaklaşık 40 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını belirtirken, ordu güçlerinden de 7 askerin yaralandığını kaydetti. Bahr ayrıca yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu söyledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
HusilerTaizçatışmaYemen
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