Husiler tehdit etti! Vuracağız...

YEMEN'DEKİ Husi hareketi, Saudi Aramco petrol işleme tesisinin halen hedefte olduğunu, her an bir saldırı yapılabileceğini bildirdi. Husi hareketi ayrıca bölgedeki yabancıları alanı terk etmeleri konusunda uyardı.Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sarea paylaştığı tweetinde Suudi Arabistan’ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco’ya ait 2 tesisine yönelik saldırıların insansız hava aracı ve jet motoru ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

