Husiler, Suudi Arabistan askerlerine saldırdı

Yemen'de İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesinde, Suudi askerlere yönelik düzenledikleri saldırıda, birkaç askeri öldürdükleri ve yaraladıkları açıklandı

Husiler, Suudi Arabistan askerlerine saldırdı
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HUSİLER Suudi Arabistan askerlerine saldırdı. Husilere ait El-Mesira televizyonunun, bir askeri kaynağa dayandırdığı  habere göre, Husi militanlar, Cazan bölgesi cephesinde bulunan Cehfan Dağı  doğusunda Suudi askerlere saldırı düzenledi.
Haberde, saldırıda bazı Suudi askerlerin öldüğü, bazılarının da  yaralandığı belirtilirken, sayıya ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.Suudi Arabistan tarafından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama  yapılmadı.
 
Yemen'deki Husiler dün, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentinde  bulunan havaalanına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de Yemen'in  başkenti Sana'da, Husilere ait askeri hedeflere operasyon başlattığı  duyurulmuştu.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran  destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini  alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. 
Husiler, Yemen hükümeti birlikleriyle yaşanan çatışmalarda, bölgedeki  kabile reisleri ile eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yandaşlarının  desteğiyle Haziran 2016'da Amran'ın kontrolünü ele geçirmişti.  Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin  denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri  de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava  operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açtı.
 

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