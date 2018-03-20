Hurdaya dönen arabadan ellerini kollarını sallayarak çıktılar

ÇİN'DE gerçekleşen trafik kazasında tır ile bariyerler arasında sıkışan araç adeta tuzla buz oldu.
KENDİ BAŞLARINA ÇIKTILAR
Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kazada, tanınmayacak hale gelen araçtan yürüyerek çıkan 3 kişiyi görenler gözlerine inanamadı.
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