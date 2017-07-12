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Hükümet sözcüsünden akreditasyon açıklaması

Almanya’nın Hamburg kentinde geçen hafta yapılan G20 zirvesini takip edecek gazetecilerden 32’sinin akreditasyonlarının iptal edilmesi tartışmalara yol açtı

Hükümet sözcüsünden akreditasyon açıklaması

Almanya’nın Hamburg kentinde geçen hafta yapılan G20 zirvesini takip edecek gazetecilerden 32’sinin akreditasyonlarının iptal edilmesi tartışmalara yol açtı

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:00
Hükümet sözcüsünden akreditasyon açıklaması
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HÜKÜMET Sözcüsü Steffen Seibert, G20 Liderler Zirvesi için toplam 5 bin 101 gazetecinin akreditasyon yaptırdığını ancak bunlardan 32’sinin akreditasyonunun iptal edildiğini ifade etti. Federal Kriminal Dairesinin (BKA) ve Federal Basın Dairesi’nin söz konusu karara birlikte vardıklarını vurgulayan Seibert, akreditasyon iptalinin güvenlik gerekçesiyle alındığını belirtti.

Açıklamada, ayrıca 9 gazetecinin G20 Liderler Zirvesi basın merkezinde akreditasyon kartlarına el konulduğu ve diğer akreditasyonu iptal edilen 23 gazetecinin ise zirveye hiç gelmedikleri kaydedildi. Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall, güvenlik birimlerinin söz konusu uygulamasını eleştirmişti.
Akreditasyonu iptal edilen gazetecilerin büyük çoğunluğu foto muhabiri. Bremen’de yayınlanan Weser Kurier gazetesi foto muhabirlerinin akreditasyonun iptaline karşı yargıya başvuracağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
AkreditasyonSteffen SeibertHamburg
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