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Hükümet istedi, Kraliçe onayladı: Parlamento askıya alınıyor

Brexit çıkmazındaki ülkede Boris Johnson hükümetinin Kraliçe'den parlamentoyu askıya alma talebi kabul edildi, ülke karıştı. Yaşananları 'darbe' olarak niteleyen muhalefet, halkı sokağa çağıracağını ilan etti

DÜNYA 28.08.2019, 18:21 28.08.2019, 18:22 Enes Subaşı
Hükümet istedi, Kraliçe onayladı: Parlamento askıya alınıyor
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İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth, Başbakan Boris  Johnson'ın parlamentoyu tatil etme talebini onayladı.  Kraliçe'nin danışma kurulundan yapılan açıklamada, monark 2.  Elizabeth'in, Başbakan Johnson'ın 9 Eylül - 14 Ekim tarihlerinde parlamentoyu  tatil etme talebini, kabul ettiği bildirildi.  Talebin onaylanmasıyla Johnson'un, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i  önleyecek bir yasa çıkarmasını engellemesi mümkün hale geldi. Bugün alınan karara göre İngiliz parlamentosu 9 Eylül'de 5 haftalığına  tatil edilecek.

 
Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, parlamentonun  tatil edilmesine tepki göstererek, "Johnson hükümetinin pervasızlığı karşısında  dehşete düştüm. Bu bir zorbalıktır ve demokrasimize tehdittir."  değerlendirmesinde bulunmuştu.
Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow ise  parlamentonun tatil edilmesi girişimini "anayasal zorbalık" olarak  nitelendirmişti.  Girişimin amacının, parlamentonun Brexit'i tartışmasının ve ülkenin  rotasını çizmedeki görevini yerine getirmesinin önüne geçmek olduğunu belirten  Bercow, "Parlamentoyu kapatmak, demokratik sürece ve milletin seçilmiş  temsilcileri milletvekillerine hakaret olur." ifadesini kullanmıştı.
 
  "Parlamentoya darbe"
 
Bazı milletvekilleri Johnson'ın talebini "parlamentoya darbe" diye  nitelendirirken, bazıları da genel kurul salonundan polis zoruyla çıkarılana  kadar ayrılmayacaklarını açıklamıştı. Öte yandan parlamentonun dilekçelere ayrılmış internet sitesinde,  Johnson'ın parlamentoyu tatil etme girişimine karşı dilekçe imzaya açılmıştı.  "50. madde süresi yeterince uzatılmadıkça ve İngiltere'nin AB'den  ayrılma kararı iptal edilmedikçe, parlamento tatil edilmemeli veya  dağıtılmamalı." talebinin bulunduğu dilekçeye, şu ana kadar yaklaşık 400 bin imza  atıldı.
 
 
Muhalefet partileri arasındaki müzakere süreci
 
Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın, İngiltere'yi AB'den  ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor. İngiltere muhalefet partileri, Johnson'ın ülkeyi AB'den anlaşmasız  ayırmasının önüne geçmek amacıyla parlamentoda yasa çıkarmak için kendi  aralarında müzakerelere devam ediyor. Muhalefet partilerinin, Johnson'ı güven oylamasıyla devirmek ve  belirlenecek bir ismin liderliğinde Brexit'i erteleyip, ülkeyi erken seçime  götürecek "geçici hükümet kurma" senaryosu da tartışılıyor.
  Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması,  parlamentoda üç kez reddedilmişti. İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız  Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31  Ekim'e ertelemişti.  İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla  AB'den ayrılma kararı almıştı.
 

#Boris Johnson
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