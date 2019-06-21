Hosteslerin ek gelir elde etmek için yaptıkları pes dedirtti

İNGİLTERE'de hosteslerin gelirlerini artırmak adına kullanılmış tayt ve iç çamaşırlarını internet üzerinden satışa çıkarmaları gündem yarattı.

Hosteslerin kullanılmış elbiselerini açık artırmaya çıkararak sattıklarını, insanların gösterdiği rağbetin çok şaşırtıcı olduğunu söyleyen Manchester havalimanındaki bir hava yolu şirketinin çalışanı, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, hosteslerin sattıkları iç çamaşırları ve ayakkabılarının eskidikçe fiyatlarının arttığını, uzun süre kullanılmış bir ayakkabının 75 pounda satıldığını söyledi.

ALIŞVERİŞ SİTELERİNİN ÖNLEMLERİ İŞE YARAMADI

Hostesler hostes olduklarını ispat etmek için üzerlerinde hostes elbisesi ve hava yolunda ellerinde bavul ile çekilmiş fotoğraflarını kullanıyor. Bazı internet alışveriş sitelerinin, hosteslerin bu şekilde satış yapmalarını engellemek için uğraşmalarına rağmen hostesler bir yolunu bulup iç çamaşırlarını satışa çıkarmaya devam ediyorlar.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Manchester havaalanında bir yetkili, hosteslerden kendi firmalarının sorumlu olduğunu, bu nedenle yorum yapmayacağını söyledi.

British Airwayssözcüsü ise, tüm çalışanlarından en yüksek standartlarında davranmalarını beklediklerini söyledi.